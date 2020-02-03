Двое детей умерли при пожаре в частном доме
Они скончались в машине скорой помощи.
Фото : КЧС МВД РК3 февраля 2020, 16:15
Дом горели в Алматинской области, погибли дети, передает zakon.kz.
ЧП случилось сегодня, 3 февраля. В 13:16 часов в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, в селе Устемир Талгарского района.
Из ближайшей пожарной части, которая расположена на расстоянии 35 км, выехали пожарные подразделения.
К моменту прибытия огнеборцев дом полностью был охвачен огнем. Принятыми мерами пожар локализован в 14:14 и ликвидирован в 14:21 часов. Площадь пожара составила 77 кв.м. До прибытия пожарных из горящего дома соседи вынесли двоих детей, 2016 и 2017 годов рождения, - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.
По дороге в районную больницу дети скончались в машине скорой помощи.
Причина пожара устанавливается.
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