Двое детей умерли при пожаре в частном доме

Они скончались в машине скорой помощи.

Дом горели в Алматинской области, погибли дети, передает zakon.kz.

ЧП случилось сегодня, 3 февраля. В 13:16 часов в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, в селе Устемир Талгарского района.

Из ближайшей пожарной части, которая расположена на расстоянии 35 км, выехали пожарные подразделения.

К моменту прибытия огнеборцев дом полностью был охвачен огнем. Принятыми мерами пожар локализован в 14:14 и ликвидирован в 14:21 часов. Площадь пожара составила 77 кв.м. До прибытия пожарных из горящего дома соседи вынесли двоих детей, 2016 и 2017 годов рождения, - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По дороге в районную больницу дети скончались в машине скорой помощи.

Причина пожара устанавливается.

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