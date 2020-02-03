Из рядов партии Nur Otan исключено более 127 тысяч человек 

За допущенные коррупционные нарушения к партийной ответственности привлечено 196 чиновников.

Более 127 тысяч человек исключено из рядов партии Nur Otan, сообщает zakon.kz.

Вопросы улучшения условий проживания учащихся колледжей и ВУЗов обсудили на заседании Комитета партийного контроля партии Nur Otan. С докладом о темпах строительства общежитий в стране выступила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова. Партийцы обратили внимание представителя профильного министерства на высокую стоимость арендной платы за проживание для учащихся колледжей и ВУЗов.

Ранее действовал приказ, определяющий предельную стоимость арендной платы за проживание в общежитиях. Но, именно эта норма привела нас к текущим реалиям, когда основная часть фонда общежитий требует капитального ремонта, имеются проблемы с материально-техническим оснащением. То есть, плата даже не покрывала себестоимость услуг, не говоря о формировании средств для качественной эксплуатации объектов. Для государственных ВУЗов - это было и остается проблемным активом. Поэтому, сегодняшняя арендная плата, формируемая рынком, является адекватной, – заявила Бибигуль Асылова.

Также члены Комитета отметили крайне неэффективное освоение бюджетных средств министерством образования. Так, по данным КПК в республиканском бюджете предусмотрено 15 млрд тенге на размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях (в 2019 году – 1 млрд тенге; в 2020 году – 4 млрд тенге; в 2021 году – 10 млрд тенге). При этом в прошлом году в рамках размещения государственного заказа выплачено лишь около 177 млн тенге, а более 70% средств были возвращены в бюджет.

В то же время существующие общежития не могут похвастать хорошими условиями, в некоторых из них ремонт не проводился с 60-х годов прошлого века. Результатами рейда поделился председатель молодежного крыла "Jas Otan" Елнур Бейсенбаев. По его словам, в 130 ВУЗах республики обучаются почти 600 тыс. студентов, по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос почти на 10%. На сегодня свыше 85 тысяч казахстанских студентов нуждаются в местах в общежитиях

По нашим подсчетам, в 270 общежитиях проживает более 90 тыс. студентов, в 386 общежитиях колледжей более 97 тыс. молодых людей. Наибольшая потребность в местах в общежитиях в городе Алматы - порядка 25 тыс. мест, и в столице - 9 тыс. мест. При этом из 270 общежитий по стране только 76 обеспечивают хорошие бытовые условия, 175 – средние и 19 - неудовлетворительные бытовые условия. По колледжам из 386 общежитий в 41 плохие санитарные условия, – заявил Елнур Бейсенбаев.

Как подчеркнул председатель Комитета, депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев наблюдается расхождение информации в регионах и в центре. Зачастую срываются сроки строительства общежитий из-за бюрократических проволочек, а в отдельных случаях руководство ВУЗов преподносит реконструкцию старых зданий, как создание новых мест размещения.

Мы выявили факты, когда ВУЗы рапортуют о сдаче новых общежитий, однако, наша рабочая группа фиксирует, что стройка идет полным ходом. К подобным профанациям мы будем относиться соответствующе. За второе полугодие 2019 года более 127 тыс. человек исключено из рядов партии. За допущенные коррупционные нарушения к партийной ответственности привлечено 196 чиновников, в том числе заместители акимов областей, руководители областных управлений и акиматов районов. Лидер Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу проверить условия проживания студентов и рассмотреть факты коррупции при распределении мест в общежитиях, поэтому партия будет держать данный вопрос на постоянном контроле, - сказал Павел Казанцев.

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