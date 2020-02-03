В 10 раз повысят штрафы за выбросы в окружающую среду

В случае повторного нарушения - в 20 раз.

Административный штраф за нарушение нормативов эмиссий в окружающую среду увеличивается в 10 раз. Об этом сообщил министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, презентуя депутатам Мажилиса Парламента РК новый Экологический кодекс, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мирзагалиева, одним из направлений Кодекса стало совершенствование экологического контроля, то есть усиление ответственности за повторное нарушение, ужесточение штрафов.

Как показывает анализ, основные нарушения природопользователями совершаются на системной основе. Зачастую им выгоднее оплатить штраф, чем внедрять очистные оборудования и уменьшать воздействия на окружающую среду. В рамках сопутствующего законопроекта административный штраф за нарушение нормативов эмиссий в окружающую среду увеличивается в 10 раз. В случае повторного нарушения - в 20 раз, - указал министр.

Глава ведомства добавил, что предусматривается ужесточение санкций за нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления.

Срок привлечения к административной ответственности за нарушение в области охраны окружающей среде увеличится с 1 до 3 лет со дня совершения нарушения. С целью охвата всех организованных источников и получения результатов лабораторных исследований срок проверки может увеличиваться при необходимости дополнительно на 10 дней, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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