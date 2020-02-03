100 проб на коронавирус проверили в Алматы

Тестирование идет около 2 часов.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова рассказала о проведенных анализах у людей с похожими на коронавирус симптомами, передает zakon.kz.

На сегодняшний день из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, в нашу страну прибыли более 6 тыс.человек. 87% мы на сегодня их охватили, взяты под наблюдение, остальные отрабатываются. Поступили тесты из России, на сегодняшний день Казахстан и Алматы готовы к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию. Тестирование идет около 2 часов, дополнительно на подтверждение мы отправляем в Центральную референс-лабораторию, которая выдает диагноз, - сказала Айзат Молдагасимова.

По ее словам, в Алматы были отправлены в Центр экспертизы 17 проб с подозрением на коронавирус, но ни в одной из них коронавирус не обнаружен.

У всех лиц был выявлен ОРВИ и грипп, в Централизованную референс-лабораторию поступило 111 проб от приезжих лиц со всего Казахстана, 100 проб дали отрицательные результаты, 11 проб в работе, - добавила Молдагасимова.

Альберт Ахметов

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