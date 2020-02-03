Прямое сообщение с КНР будет прекращено с 4 февраля

Согласно решению республиканского штаба, дополнительно устанавливаются тепловизионный контроль ручными и стационарными тепловизорами.

Прямое сообщение с КНР с 4 февраля будет закрыто, сообщил на брифинге главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

Фактически с 3 февраля наша граница с Китаем практически закрыта. Сегодня последние самолеты привозят наших граждан. С завтрашнего дня прямое сообщение с КНР прекращается. Автобусы и поезда не ходят уже давно. Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники официальных делегаций, которых будут сканировать тепловизорами власти обоих государств. Согласно решению республиканского штаба мы дополнительно устанавливаем тепловизионный контроль ручными и стационарными тепловизорами, — сообщил Бекшин.

Он напомнил, что в ведомстве предупреждали СМИ об опасности болезни 6 января и с этого же дня был начат дополнительный контроль.

В целом, сплошной тепловизионный контроль всех прилетающих международных рейсов осуществляется нами с 2017 года. По поручению руководителя межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана при правительстве РК Бердибека Сапарбаева была дополнительно проинспектирована система санитарного контроля на 8 таможенных постах на казахстанско-китайской границе, — добавил главный санврач.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!