Что больше всего загрязняет окружающую среду в Казахстане

Основные источники - это крупные промышленные объекты, автотранспорт и частные жилые дома.

На презентации нового Экологического кодекса в Мажилисе Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал, что по итогам прошлого года фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 2,4 млн тонн, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, в стране есть две наиболее острые экологические проблемы - это качество окружающей среды и твердые бытовые отходы.

Общий объем выбросов в разрезе регионов по итогам 2019 года - фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 2,4 млн тонн. Основные источники - это крупные промышленные объекты, автотранспорт и частные жилые дома, - указал Мирзагалиев.

При этом он добавил, что на электроэнергетику приходится 900 тысяч тонн выбросов, горно-металлургический сектор - 700 тысяч тонн, нефтедобычу - 500 тысяч тонн, транспорт и сельское хозяйство - 300 тысяч тонн.

Наблюдается ежегодный прирост выбросов, и если не принять никаких мер, то, по прогнозу, в 2030 году фактические эмиссии загрязняющих веществ составят 3,6 млн тонн, то есть они могут вырасти в 1,5 раза за 10 лет, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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