Накопившийся в Казахстане мусор мог бы поместиться на 42 футбольных полях

С 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,6% до 14,9%, но этого мало.

На презентации Экологического кодекса в Мажилисе парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев сообщил, что сегодня на 3,5 тысячах полигонах страны накоплено более 120 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО), передает корреспондент zakon.kz.

Еще одной крупной проблемой в стране являются низкая переработка твердых бытовых отходов и отсутствие должной инфраструктуры по их раздельному сбору и сортировке. Поэтому одним из направлений нового Экокодекса является "Совершенствование управления отходами производства и потребления". В настоящее время на 3,5 тысячах полигонах страны накоплено более 120 млн тонн ТБО и ежегодно образуется свыше 5 млн тонн ТБО. Для сравнения, по размеру - это примерно 42 футбольных полей, - сказал Мирзагалиев.

Он добавил, что с 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,6% до 14,9%.

Однако этого мало, - уточнил глава ведомства.

Для переработки твердых бытовых отходов с целью сокращения объемов образованных ТБО предлагается внедрение механизма «Waste to Energy», предусматривающего сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и передачей в сеть по аналогии с ВИЭ.

Данный механизм хорошо зарекомендовал себя в Европе. Благодаря внедрению механизма «Waste to Energy» будет решена проблема с мусоропереработкой и привлечением средств частных инвесторов. Это позволит сократить объемы отходов до 30% к 2025 году и привлечь инвестиции на сумму более 180 млрд тенге. К примеру, около 150 заводов в европейских странах работают по такому механизму, - сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, высказываются опасения касательно внедрения механизма «Waste to Energy», связанные с возможным образованием выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, образуемых при недостаточном дооснащении заводов газоочисткой.

В связи с этим планируется внедрение жестких ограничений по соблюдению требований к выбросам, аналогичным европейским директивам, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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