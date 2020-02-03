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Женщина погибла в результате взрыва в ресторане

Еще одна женщина получила ожоги.

Фото : КЧС МВД РК3 февраля 2020, 17:14

В ресторане в городе Сатпаеве произошло воспламенение газа из баллона, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы КЧС МВД РК, 3 февраля в 15:50 поступило сообщение, о том что в г. Сатпаеве в ресторане "Алия" на кухне произошел хлопок газовоздушной смеси из газового баллона с последующим горением.

В результате погибла женщина 1968 г.р., еще одна женщина 1989 г.р. получила ожоги. Произошло горение кухонной мебели и сгораемой части кухонного оборудования площадью 10 кв.м. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 15:53. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов, - сообщили в ведомстве.


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