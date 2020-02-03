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В Казахстане растет количество стихийных свалок

Если в 2018 году количество несанкционированных свалок составляло 8 600, то в 2019 году уже 9 200.

Фото : ГТРК Вятка3 февраля 2020, 17:16

Проблема состояния полигонов ТБО и роста количества стихийных свалок является также актуальной экологической проблемой. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, презентуя депутатам Мажилиса Парламента РК новый Экологический кодекс, передает корреспондент zakon.kz.

Проблема состояния полигонов ТБО и роста количества стихийных свалок является также актуальной экологической проблемой. Космический мониторинг показывает, что если в 2018 году количество несанкционированных свалок составляло 8 600, то в 2019 году - уже 9 200, - сказал Мирзагалиев.

По его словам, в настоящее время отсутствуют полные сведения о предприятиях, занимающихся сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов, имеются факты нарушений при обращении с отходами – это несанкционированные свалки, незаконное захоронение опасных отходов без предварительного обезвреживания.

Например, в предыдущие годы в Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской областях, а также в городах Шымкент, Нур-Султан были обнаружены нефтесодержащие и медицинские отходы без их должной переработки. Действующим законодательством деятельность предприятий, занимающихся обращением с отходами, не регламентирована, - отметил он.

В связи с этим, как добавил министр, в новом Экологическом кодексе предусмотрено лицензирование деятельности по опасным отходам и уведомительный порядок - по сбору и перевозке отходов.

Это позволит вести реестр специализированных предприятий, занимающихся сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов, - подчеркнул глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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