Мирзагалиев предложил рассмотреть черный снег в Темиртау в другой плоскости

На данный момент принято решение провести дополнительную проверку предприятий.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев высказался про черный снег в Темиртау, передает корреспондент zakon.kz.

Проблема Темиртау - определенный резонанс был в обществе. Мы приняли решение отправить дополнительную проверку предприятий. У нас в городе Темиртау три загрязнителя. Мы их проверим и результатами поделимся, - пообещал министр.

При этом Мирзагалиев рассказал, что должно ставиться во главу угла в плане улучшения экологической ситуации в регионе.

Вопрос я бы рассматривал в другой плоскости. Потому что вопрос по экологии - это не вопрос штрафов и сколько заплатить, и откупиться. Нам нужны такие механизмы, в рамках которых предприятиям будет дешевле переоборудоваться, чем продолжать платить. И эти нормы в новом Экокодексе есть. Во главу угла мы должны ставить улучшение экологической ситуации, а не количество проверок и штрафов. Это тонкая грань, которую мы должны у себя поменять, - считает он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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