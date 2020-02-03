Мирзагалиев предложил рассмотреть черный снег в Темиртау в другой плоскости
На данный момент принято решение провести дополнительную проверку предприятий.
Фото : rossaprimavera.ru/news3 февраля 2020, 17:39
В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев высказался про черный снег в Темиртау, передает корреспондент zakon.kz.
Проблема Темиртау - определенный резонанс был в обществе. Мы приняли решение отправить дополнительную проверку предприятий. У нас в городе Темиртау три загрязнителя. Мы их проверим и результатами поделимся, - пообещал министр.
При этом Мирзагалиев рассказал, что должно ставиться во главу угла в плане улучшения экологической ситуации в регионе.
Вопрос я бы рассматривал в другой плоскости. Потому что вопрос по экологии - это не вопрос штрафов и сколько заплатить, и откупиться. Нам нужны такие механизмы, в рамках которых предприятиям будет дешевле переоборудоваться, чем продолжать платить. И эти нормы в новом Экокодексе есть. Во главу угла мы должны ставить улучшение экологической ситуации, а не количество проверок и штрафов. Это тонкая грань, которую мы должны у себя поменять, - считает он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005634-39b8037889977b4511d2d29bb9219ce5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...