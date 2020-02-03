Синоптики предупредили власти регионов о надвигающихся паводках

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в феврале, марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков.

Предварительный консультативный гидрологический прогноз на период весеннего половодья, разработал и направил всем государственным органам и акиматам регионов РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

По данным гидрометеорологических наблюдений по состоянию на 31 января 2020 года объемы влагозапасов в снежном покрове выше среднемноголетних норм в СКО, ВКО, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

Необходимо отметить что, процесс снегонакопления будет продолжаться в течение февраля и март месяцев. По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в феврале, марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале месяце, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков, – сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

В ведомстве дополнили, что, согласно месячного синоптического прогноза на февраль 2020 года температура воздуха и количество осадков ожидается на большей части территории Казахстана выше климатической нормы.

По данным синоптического прогноза в первой декаде февраля ожидается повышение дневных и ночных температур воздуха, которые могут привести к таянию снега, формированию талого и склонового стоков, ослаблению ледовых явлений, образованию ледовых заторов и подъему уровней и выходу воды на пойменные участки на реках Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей. Основной гидрологический прогноз на весенний период будет разработан в марте 2020 года и будет еженедельно предоставляться (с уточнениями каждые 3 дня) краткосрочными и среднесрочными гидрологическими прогнозами по аналогии 2018-2019 годов, – подытожили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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