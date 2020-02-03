Рекомендуемую цену на маски назвали санврачи Алматы

Продают маски по 70 тенге, респираторы по 1000 тенге.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова на брифинге сообщила о заключенном с предпринимателями меморандуме, передает zakon.kz.

Мы ежедневно проводим мониторинг по наличию масок в Алматы. К 10 часам утра мы обзвонили и частично проверили 77 аптек, на базе которых было 473 тыс.масок, в 18:00 следующий мониторинг. Мы ежедневно смотрим, порядка 400 тыс. масок в городе имеется. Постепенно при необходимости запас поплянется. Да, есть мелкие аптеки, где объем заказов небольшой, скупают очень быстро, - сказала Айзат Молдагасимова.

Санврачи зафиксировали факты завышенных цен, когда продают маски по 70 тенге, респираторы по 1000 тенге.

На call-центр обратились 5 жителей Алматы, которые заявили о фактах завышенных цен. С владельцами и реализаторами отработал Департамент полиции, я думаю, соответствующие меры будут приняты. В целях недопущения удорожания стоимости лекарств и медицинских средств проведена разъяснительная работа с руководителями аптек, где допускали рост цен на маски. Также подписан меморандум о сдерживании роста цен на лекарственные средства, в том числе на противовирусные препараты и изделия медицинского назначения (маски), - сказала Айзат Молдагасимова.

Ценовой предел санврачи устанавливать не имеют права устанавливать, но рекомендовали отпускать не более 15-20 штук на руки и среднюю цену на маску 30 тенге.

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Альберт Ахметов

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