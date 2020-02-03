Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

За полгода из рядов партии Nur Otan исключено более 127 тысяч человек

Основными причинами для исключения стали потеря связи с партией и нарушения партийного устава.

Фото : 24.kz3 февраля 2020, 17:51

Из рядов партии Nur Otan исключено более 127 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Комитета партийного контроля Павел Казанцев, передает zakon.kz.

По его словам, основными причинами для исключения стали потеря связи с партией и нарушения партийного устава.

За второе полугодие 2019 года из партии исключено 127 тысяч человек. Исключили людей, которые потеряли связь с партией. 196 привлечены к партийной ответственности, среди них заместители акимов областей, руководители управлений и акиматов районов. Непосредственно за коррупционные правонарушения исключены 96 человек, - заявил Казанцев.

Вместе с тем, спикер добавил, что параллельно продолжается прием в партию новых сторонников.

Напомним, сегодня состоялось заседание Комитета партийного контроля Nur Otan, в ходе которого были рассмотрены вопросы улучшения условий проживания учащихся колледжей и вузов страны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты