За полгода из рядов партии Nur Otan исключено более 127 тысяч человек

Основными причинами для исключения стали потеря связи с партией и нарушения партийного устава.

Из рядов партии Nur Otan исключено более 127 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Комитета партийного контроля Павел Казанцев, передает zakon.kz.

По его словам, основными причинами для исключения стали потеря связи с партией и нарушения партийного устава.

За второе полугодие 2019 года из партии исключено 127 тысяч человек. Исключили людей, которые потеряли связь с партией. 196 привлечены к партийной ответственности, среди них заместители акимов областей, руководители управлений и акиматов районов. Непосредственно за коррупционные правонарушения исключены 96 человек, - заявил Казанцев.

Вместе с тем, спикер добавил, что параллельно продолжается прием в партию новых сторонников.

Напомним, сегодня состоялось заседание Комитета партийного контроля Nur Otan, в ходе которого были рассмотрены вопросы улучшения условий проживания учащихся колледжей и вузов страны.

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