За полгода из рядов партии Nur Otan исключено более 127 тысяч человек
Основными причинами для исключения стали потеря связи с партией и нарушения партийного устава.
Фото : 24.kz3 февраля 2020, 17:51
Из рядов партии Nur Otan исключено более 127 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Комитета партийного контроля Павел Казанцев, передает zakon.kz.
По его словам, основными причинами для исключения стали потеря связи с партией и нарушения партийного устава.
За второе полугодие 2019 года из партии исключено 127 тысяч человек. Исключили людей, которые потеряли связь с партией. 196 привлечены к партийной ответственности, среди них заместители акимов областей, руководители управлений и акиматов районов. Непосредственно за коррупционные правонарушения исключены 96 человек, - заявил Казанцев.
Вместе с тем, спикер добавил, что параллельно продолжается прием в партию новых сторонников.
Напомним, сегодня состоялось заседание Комитета партийного контроля Nur Otan, в ходе которого были рассмотрены вопросы улучшения условий проживания учащихся колледжей и вузов страны.
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