Задержан сбежавший водитель, сбивший пешехода насмерть

Ранее он был лишен водительских прав.

Водителя, сбившего пешехода в Кокшетау, полицейские задержали по горячим следам, передает zakon.kz.

Наезд произошел 2 февраля около 16:13. Водитель Volkswagen Passat двигался по улице Жумагали Саина в восточном направлении и допустил наезд на 57–летнего пешехода, переходившего в дорогу в неположенном месте.

Водитель оставил место ДТП после наезда. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

На поиски водителя были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы, выставлены дополнительные автопатрули. Его удалось задержать на автодороге "Петропавловск-Нур-Султан".

Установлено, что 29-летний водитель был лишен водительских прав в июне 2018 года за езду в пьяном виде на 3 года.

Возбуждено досудебное производство по ст. 345. ч.3 УК РК.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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