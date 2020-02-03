Бабушка Децла не знает, что внук умер 

Сегодня ровно год как не стало известного исполнителя.

Мать Кирилла Толмацкого Ирина рассказала, что бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Я живу со старенькой мамой, ухаживаю за ней. Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — рассказала мама Децла.

3 февраля 2019 году российский исполнитель Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Ему было 35 лет. Кирилл Толмацкий - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя". Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

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