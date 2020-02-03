Казахстанец или американец: гражданином какой страны является ребенок, родившийся в США

Чаще всего казахстанки едут рожать в Майами.

Гражданство США присваивается автоматически любому человеку, который родился на ее территории вне зависимости от паспорта его родителей. В Казахстане же двойное гражданство запрещено. Редакция zakon.kz разбиралась в том, гражданином какой страны является ребенок, родившийся в США, и как в Казахстане оформляют документы на такого человека.

Редакция zakon.kz обратилась с запросом в министерство иностранных дел Казахстана со следующими вопросами:

1. Сколько казахстанок родили детей в США за последние два года?

2. В Казахстане законодательно запрещено двойное гражданство. Как оформляют таких детей по приезду в Казахстан?

3. Получают ли мамы таких детей пособие в Казахстане?

4. Какие права имеют в Казахстане дети, рожденные в США?

5. Сколько несовершеннолетних граждан США проживает в Казахстане?

В МИДе сообщили, что направили запрос в компетентные органы США. В итоге в Государственном департаменте ответили, что в связи с тем, что гражданство присваивается любому человеку, родившемуся в Штатах, "информация о количестве казахстанок, родивших на территории США, не может быть предоставлена".

Вместе с тем, казахстанское ведомство информировало, что за последние два года в загранучреждениях Казахстана в США была зарегистрирована 51 запись о рождении и выданы свидетельства о рождении.

С теми же вопросами мы обратились в министерство внутренних дел.

В МВД заявили, что ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения были гражданами Казахстана, является гражданином РК вне зависимости от места рождения. И дали перечень документов, необходимых для получения регистрации для ребенка-иностранца.

А вот в Комитете труда, соцзащиты и миграции пояснили, что всем родителям вне зависимости от дохода из республиканского бюджета выплачивается единовременное пособие на рождение ребенка на первого, второго, третьего ребенка в 38 МРП – 100 738 тенге, на четвертого и более ребенка – 63 МРП – 167 013 тенге.

Есть также пособие по уходу за ребенком до достижения одного года. С 2020 года на первого ребенка 15 270 тенге, на второго – 18 054 тенге, на третьего – 20 811 тенге, на четвертого и более – 23 594 тенге.

Казахстанка Сабина Рахим, которая полтора года назад рожала в США, отметила, что пособие она получала, несмотря на то, что ее сын не гражданин Казахстана. У ее ребенка американское свидетельство о рождении, он гражданин США. По возвращению в Казахстан, на ребенка ей пришлось оформлять визу, которую можно получить на год или на пять лет.

- Гражданам Америки можно находиться на территории Казахстана 30 дней, а потом нужна уже будет виза. Как раз это время мы потратили для того, чтобы собрать все необходимые документы. Также, поскольку мы граждане Казахстана, мы дали разрешение прописать его в нашей квартире. Это такая специальная бумажка, которую нужно заполнить, благодаря которой оформляется и виза, и на ее базе можно оформить ИИН для ребенка, чтобы, например, встать на учет в поликлинику, - добавила она.

Девушка сообщила, что принимать решение о получении гражданства ее сын сможет в 21 год, поскольку в США человек считается совершеннолетним именно в этом возрасте.

Специалист визового центра в Алматы, пожелавшая остаться анонимом, рассказала, что беременные женщины к ним обращались. Поэтому они знают, как правильно оформить документы казахстанкам, которые собираются рожать в США.

- Первое, очень важный момент – это смотреть медицинские показания. Второе – консулу надо объяснить, что они не едут туда ради гражданства. Если они скажут, что едут за гражданством, им откажут в визе. Должно быть приглашение врача, заключение местных врачей на всякий случай, предварительный договор аренды квартиры, поездка должна быть минимум на три месяца, обязательное условие – деньги на счету. Они могут смотреть на то, откуда эти деньги, почему едут рожать в Штаты, почему именно к этому врачу. По приезду в Штаты, если пограничники раскусят, ее депортируют.

Чаще всего казахстанки едут рожать в Майами, поскольку там русскоязычные врачи, теплый климат и недорогие услуги по сравнению с другими Штатами, подытожила специалист.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!