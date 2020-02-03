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Жээнбеков поблагодарил Токаева за помощь в эвакуации кыргызстанцев из Китая

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзнических отношений.

Фото : akorda3 февраля 2020, 18:39

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзнических отношений.

Собеседники отметили необходимость качественной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Казахстана в Кыргызскую Республику в ноябре 2019 года.

В ходе беседы рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий с целью упрощения процедур грузоперевозок на таможенных границах.

Пользуясь случаем, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную Казахстаном помощь в эвакуации кыргызских граждан из города Ухань (КНР).

Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.


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