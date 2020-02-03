Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Эрдоган имеет действующее приглашение посетить полуостров.

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, — сказал он.

Дмитрий Песков напомнил, что Эрдоган имеет действующее приглашение от российского коллеги посетить полуостров, чтобы увидеть все своими глазами.

3 февраля Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. Летом 2019 года уже звучали подобные выражения. Турецкий глава заявлял, что его страна будет "всегда поддерживать независимость Украины". Он пообещал защищать права и национальную идентичность крымских татар.

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