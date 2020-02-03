Мамин провел заседание по импортозамещению и продвижению экспорта

Участники заседания рассмотрели ряд конкретных проектов по импортозамещению в деревообрабатывающей, мебельной, химической, текстильной, обувной и других сферах.

Под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина проведено первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам импортозамещения и продвижения экспорта, передает zakon.kz.

С докладами о проводимой работе по развитию отраслей "экономики простых вещей", местного содержания и импортозамещения выступили заместитель премьер-министра Роман Скляр и председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

По состоянию на 31 января по программе льготного кредитования "экономики простых вещей" одобрено 993 проекта (АПК – 700, обрабатывающий сектор – 210, переработка АПК – 83) на сумму 236 млрд тенге. На рассмотрении в банках второго уровня находятся 295 проектов на 201 млрд тенге. Таким образом, прогнозируется освоение в ближайшее время на общую сумму 437 млрд тенге – 72,7%.

Объем регулируемых закупок у отечественных товаропроизводителей (ОТП) в сфере легкой промышленности за второе полугодие 2019 года, по сравнению с первой половиной года, увеличился на 58%, мебельной промышленности – на 72%. Принимаемые меры положительно повлияли на макропоказатели отраслей. К примеру, по итогам года объем производства в легкой промышленности вырос на 7%, инвестиции в основной капитал – на 18,7%.

Одним из действенных инструментов поддержки развития производств в текущем году будет механизм оффтейк-контрактов между квазигоссектором и ОТП.

Проектным офисом в регулируемых закупках сгруппированы и отобраны 362 товара с потенциалом импортозамещения на сумму 3,9 трлн тенге На сегодня совместно с бизнес сообществом начата проработка более 70 проектов по импортозамещению на 198,6 млрд тенге.

В разрезе регионов наибольшее число проектов представлено в Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Не представлены проекты по городам Нур-Султан и Алматы, Атырауской и Мангистауской областям.

Участники заседания рассмотрели ряд конкретных проектов по импортозамещению в деревообрабатывающей, мебельной, химической, текстильной, обувной и других сферах.

Обсужден ход работы по развитию информационной системы "Промышленность", которая позволит проводить посубъектный мониторинг бизнеса, получающего государственную поддержку.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по импортозамещению и продвижению экспорта.

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