О проблемах отечественной легкой промышленности рассказали Дариге Назарбаевой

Задача - сделать отечественную легкую промышленность конкурентоспособной - председатель Сената.

Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева в рамках подготовки к Парламентским слушаниям встретилась с руководителями предприятий швейного и трикотажного производства, передает zakon.kz.

В выступлении на встрече директор производственной компании "АГФ групп" Гаухар Насырова рассказала о проблемах реализации швейной продукции на внутреннем рынке Казахстана и на экспорт.

По ее словам, остро стоит проблема дефицита торговых площадей, из-за чего компаниям приходится арендовать площадь в торгово-развлекательных центрах класса "А" и оплачивать несоразмерно высокие арендные ставки, испытывая при этом колоссальную финансовую нагрузку.

Одновременно отрасль нуждается в поддержке со стороны государства при осуществлении экспорта своей продукции. Насырова привела пример из практики возглавляемой ею компании, которой были достигнуты договоренности о поставке произведенной в Казахстане продукции всемирно известным торговым компаниям (H&M, ZARA и INDITEX). Однако импортная ввозная пошлина в ЕС на продукцию из Казахстана составляет 12%. В то время, как для производителей Узбекистана пошлина составляет 9,4%, Турции и Пакистана - 0%. Это резко снижает конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на внешних рынках.

Также на встрече выступил директор компании "Еско" Андрей Шмарин. Он считает, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о государственных закупках.

Андрей Шмарин обратил внимание на статью Закона "Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков". Эта статья определяет преимущественное право организаций инвалидов в государственных закупках по отдельным категориям товаров, регламентированным Постановлением Правительства Республики Казахстан.

Закон определяет закупку товаров, у общественных объединений инвалидов и (или) организаций, созданных общественными объединениями инвалидов, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств. Такое изложение в Законе позволяет без каких-либо ограничений в объеме 100% закупать товары легкой промышленности у общества инвалидов, ограничивая право участия в таких закупках других отечественных производителей. При этом, заказчики нередко самовольно относят все товары легкой промышленности к "исключительному" праву.

В своем выступлении председатель Сената Дарига Назарбаева поручила парламентариям изучить вопрос с доступностью торговых площадей для отечественных товаропроизводителей и стоимости аренды.

Нужно изучить вопрос ценообразований торговых центров. Эта проблема должна быть рассмотрена комплексно в контексте перспектив развитии отечественного производства, - сказала она.

Одноврменно, Дарига Назарбаева считает необходимым создать систему поддержки производителей продукции легкой промышленности в сфере маркетинга с целью продвижения казахстанских брендов на отечественном рынке.

Подводя итоги встречи, председатель Сената Парламента поручила Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на Парламентских слушаниях.

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