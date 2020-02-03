Беременная и ребенок пострадали в ДТП с авто с иностранными номерами

Водитель управлял без страхового полиса.

В Нур-Султане водитель Lada с иностранными номерами по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Skoda, передает zakon.kz.

По информации столичного ДП, авария произошла 1 февраля около 20:00.

После ДТП водитель Lada скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадали пассажиры Skoda - 27-летняя беременная женщина и ее ребенок 2018 года рождения. Их доставили в больницу.

В ходе проведения розыскных мероприятий столичными полицейскими по горячим следам был установлен и задержан водитель Lada. Им оказался 34-летний житель города.

Как выяснилось, автомобиль он приобрел год назад и управлял без страхового полиса, также мужчина не произвел регистрацию транспортного средства.

По данному факту возбуждено административное производство по статьям 230, 610 и 611 КоАП РК.

Автомобиль водворен на коммунальную стоянку. Назначен ряд экспертиз. Проводится дознание.

Это не первый случай, когда водители иностранных автомобилей совершают ДТП, в том числе с летальным исходом.

В сентябре прошлого года горожан потрясли две трагедии произошедшие на улицах города. В воскресный день, 8 сентября 19-летний водитель автомашины Toyota не справился с управлением и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по тротуару. На месте трагедии молодая женщина и двухлетний ребенок от полученных травм погибли. Спустя три дня 24-летний водитель ВАЗ допустил наезд на семилетнего пешехода, который также скончался.

В ходе разбирательства выяснилось, что оба водителя систематически нарушали ПДД. Чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность на дорогах, 19-летний водитель Toyota нарушил правила более ста раз. Второй водитель, также неоднократно нарушал ПДД, за что был привлечен к административной ответственности 16 раз. В основном они нарушали скоростной режим на дорогах города. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.

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