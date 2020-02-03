Как визит Госсекретаря США повлияет на отношения Казахстана с Россией

Майк Помпео был в Казахстане 1 и 2 февраля.

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан не станет причиной ухудшения отношений. Такое мнение высказал бывший посол России в США Сергей Кисляк, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Что касается ожидания эскалации отношений после визита Помпео, я считаю, что наши отношения имеют такую серьезную прочность, что визит госсекретаря эскалацию этих отношений спровоцировать не может, - заявил Кисляк.

По его словам, у каждой страны есть выбор партнеров для развития экономических и политических контактов.

И белорусские и казахские друзья имеют точно такие же права, как и все остальные. Нужно смотреть в корень. Нас связывает общность судьбы и огромное дружеское привилегированная взаимозависимость, - сказал он.

Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Государственный секретарь США встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!