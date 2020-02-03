Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как визит Госсекретаря США повлияет на отношения Казахстана с Россией

Майк Помпео был в Казахстане 1 и 2 февраля.

Фото : Акорда3 февраля 2020, 20:13

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан не станет причиной ухудшения отношений. Такое мнение высказал бывший посол России в США Сергей Кисляк, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Что касается ожидания эскалации отношений после визита Помпео, я считаю, что наши отношения имеют такую серьезную прочность, что визит госсекретаря эскалацию этих отношений спровоцировать не может, - заявил Кисляк.

По его словам, у каждой страны есть выбор партнеров для развития экономических и политических контактов.

И белорусские и казахские друзья имеют точно такие же права, как и все остальные. Нужно смотреть в корень. Нас связывает общность судьбы и огромное дружеское привилегированная взаимозависимость, - сказал он.

Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Государственный секретарь США встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты