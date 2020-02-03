Аблязов обвиняется в совершении девяти преступлений по делу о хищениях в БТА

Государственный обвинитель зачитывал заключение в течение 1 часа и 40 минут.

Таганский районный суд города Москвы рассмотрел материалы уголовного дела в отношении казахстанского экс-банкира Мухтара Аблязова, передает Казинформ.

Также по делу в качестве соучастников проходят еще четверо - Кононко И.В., Параскевич Т.Н., Ерещенко А.В. и Удовенко А.А., находящиеся за пределами России.

Государственный обвинитель зачитывал заключение в течение 1 часа и 40 минут. По версии стороны обвинения, созданная Аблязовым организованная преступная группа, действовала с целью хищения денежных средств АО "БТА Банк". Основной схемой по целому ряду эпизодов стали преступные действия, связанные с кредитованием подставных юридических лиц за счет средств казахстанского банка. В их числе, приобретение крупных земельных участков, различных объектов недвижимости, строительство транспортно-логистических центров, торгово-развлекательных и гостиничных комплексов на территории РФ.

Таким образом, М.Аблязов обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 ("Мошенничество"), ч.3 ст. 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ч.2 ст.201 ("Злоупотребление полномочиями"), пунктами а, б, ч.2 ст., 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") Уголовного кодекса РФ, - заключил гособвинитель.

По результатам состоявшихся прений суд постановил отложить рассмотрение на следующее заседание 10 февраля, с тем, чтобы стороны могли представить собственные доказательства, свидетельские показания и иные материалы по делу.

Материалы по обвинению Аблязова и еще четырех граждан - Ерещенко, Кононко, Параскевич и Удовенко поступили в Таганский районный суд в декабре 2019 года.

Защиту.Аблязова на слушании представлял адвокат от государства. Одновременно в процессе участвуют представители частных адвокатских контор Москвы, нанятые отдельными из обвиняемых по делу.

Интересы потерпевшей стороны – БТА Банка и его сотрудников, также представляют российские адвокаты.

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