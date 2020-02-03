Пьяного полицейского лишили прав и арестовали

Участковый больше не работает в рядах полиции, он уволен из ОВД.

В Атырау пьяного инспектора полиции лишили прав на семь лет и арестовали на 15 суток, передает zakon.kz.

Участковый инспектор 1992 года рождения был задержан сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Атырауской области. Дело было направлено в суд.

Постановлением городского специализированного административного суда старший лейтенант лишен прав управления автотранспортом сроком на семь лет. Также бывший полицейский был арестован на 15 суток.

В пресс-службе департамента полиции заявили о том что участковый больше не работает в рядах полиции, он уволен из ОВД.

Ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать четкая дисциплина полицейских, способствующая повышению уровеня доверия со стороны общества. В целях недопущения нарушения законности, на постоянной основе проводится профилактика среди личного состава, - отметили в пресс-службе ДП Атырауской области.

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