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Российский советник с женой найдены мертвыми в Южной Осетии

По предварительной версии, погибшие надышались угарным газом.

Фото : south-osetia.info3 февраля 2020, 21:19

Российский советник в Южной Осетии и его супруга найдены мертвыми в своем доме в Цхинвале. Об этом сообщил Telegram-канал 112, передает zakon.kz.

На телах Игоря Галя и его супруги Ирины сотрудники местной полиции не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительной версии, погибшие надышались угарным газом.

Сейчас на месте работает следственная группа, погибшие доставлены в морг для определения точной причины смерти.

Игорь Галь занимал должность советника в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики с 2016 года. На его счету масштабная реформа медицины в республике и ряд других значимых проектов. Ранее Галь работал в Департаменте здравоохранения Москвы.


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