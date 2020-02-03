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Почти 10 тысяч жителей Шымкента заболели ОРВИ

Медики считают, что во всем виновата погода, резкое потепление на юге страны часто меняется внезапным похолоданием.

Фото : 24.kz3 февраля 2020, 21:37

В некоторых школах Шымкента введен масочный режим. Такое распоряжение поступило от руководителей учебных заведений, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В городе растет число заболевших ОРВИ, лабораторно подтверждены 57 случаев гриппа. Однако в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг отмечают, что эпидпорог не превышен и опасаться всплеска заболеваемости не стоит.

После введения масочного режима в школах сотрудники департамента провели встречу с представителями фармацевтических компаний. Подписан меморандум о неповышении цен на маски одноразового пользования. Сейчас их дефицита в аптеках нет.

С начала эпидемиологического сезона в Шымкенте острой респираторной инфекцией заразились 9559 жителей. В основном это дети до 14 лет, а вот гриппом чаще болеют не привитые беременные. Медики считают, что во всем виновата погода, резкое потепление на юге страны часто меняется внезапным похолоданием.

Сейчас эпидсезон идет гриппа и ОРВИ, поэтому мы в школе ввели масочный режим учащимся, чтобы предупредить ОРВИ и грипп. В начальной стадии бывает, чтобы они друг друга не заразили, - сказала медработница школы-гимназии № 20

Школа самостоятельно, как юридическое лицо, может применять меры по защите своих учеников по незаражению и дальнейшему распространению, то есть можно считать, что это правильные меры, - сообщил замруководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Галымжан Абишев.


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