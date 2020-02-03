В Казахстане самый дешевый бензин среди стран Европы - исследование

Самый дорогой бензин продается в Нидерландах.

Самый дешевый бензин среди стран Европы в Казахстане. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, передает zakon.kz.

При составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы по ценам на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана - по итогам декабря 2019-го, а для Норвегии - по итогам ноября 2019 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга - в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля (165 тенге). На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр (274 тенге) .

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Беларусь, четвертое - Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин продается в Нидерландах - 117,7 рубля за литр (704 тенге). Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.

Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в Казахстане - 44,8 рубля за литр (268 тенге), на втором месте - Россия с 48 рублями за литр (287 тенге). Самый дорогой "дизель" в Швеции - 109 рублей (659 тенге). Также более 100 рублей за литр (598 тенге) стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Кроме того авторы рейтинга посчитали доступность бензина. Так, Казахстан занял 16 строчку - на среднюю зарплату можно приобрести 974,1 литра бензина.

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