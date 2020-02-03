Видео ограбления девушки попало на камеры
Был задержан 40-летний житель города, который дал признательные показания и опознан потерпевшей.
Фото : Pixabay3 февраля 2020, 22:15
23 января в соцсетях было опубликовано видео на котором неизвестный напал на девушку и попытался вырвать у нее сумку, передает zakon.kz.
В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками полиции установлена 33-летняя потерпевшая, по заявлению которой Старогородским отделом полиции Темиртау начато досудебное расследование по ст.24 ч.3-191 ч.2 УК (попытка совершения грабежа), - говорится в сообщении ДП Карагандинской области.
1 февраля был задержан 40-летний житель города, который дал признательные показания и опознан потерпевшей.
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