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Видео ограбления девушки попало на камеры

Был задержан 40-летний житель города, который дал признательные показания и опознан потерпевшей.

Фото : Pixabay3 февраля 2020, 22:15

23 января в соцсетях было опубликовано видео на котором неизвестный напал на девушку и попытался вырвать у нее сумку, передает zakon.kz.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками полиции установлена 33-летняя потерпевшая, по заявлению которой Старогородским отделом полиции Темиртау начато досудебное расследование по ст.24 ч.3-191 ч.2 УК (попытка совершения грабежа), - говорится в сообщении ДП Карагандинской области.

1 февраля был задержан 40-летний житель города, который дал признательные показания и опознан потерпевшей.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz) 24 Янв 2020 в 3:51 PST


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