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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек

Количество зараженных вирусом составляет более 20 тыс. человек.

Фото : руссвесна4 февраля 2020, 06:36

Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально говорилось о 17205 заболевших и 361 умершем.

Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациента выписали из больниц. За последние сутки выявлены 3235 новых случаев, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.

Кроме того, еще у 23214 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Больше всего заболевших - в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.



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