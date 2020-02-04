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Женщина украла более трех миллионов тенге у пенсионеров и инвалидов

В том числе у участника Великой Отечественной войны.

Фото : rupres4 февраля 2020, 08:35

Соцработница на Сахалине украла более полумиллиона рублей (3 413 048 тенге) у пенсионеров и инвалидов, в том числе у участника Великой Отечественной войны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Общая сумма похищенных денег составила 570 тысяч рублей (3 413 048 тенге), - говорится на сайте прокуратуры Сахалинской области.

Работница отделения "Милосердия" государственного Центра медико-социальной реабилитации "Чайка" сообщала пенсионерам ложную информацию о том, что их деньги не поступили. Также женщина похищала средства инвалидов, используя их беспомощное состояние, отмечается в заявлении.

Прокуратура направила материалы в Холмский межрайонный Следственный комитет по Сахалинской области. В результате против соцработницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.


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