Украина анонсировала новые судебные иски против России
На данный момент дело находится на этапе сбора доказательств.
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.
Глава украинского Минюста в своем интервью порталу "Главком" уточнил, что сейчас Киев "думает над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".
При этом он отказался раскрывать детали исков.
С той стороны за нами тоже следят. Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом, - отметил Малюська.
За последние годы Украина подала ряд исков против России. Претензии касались газа, поставок оружия и дискриминации крымских татар, нарушений прав человека в Крыму и Донбассе и другого. Москва неоднократно отвергала обвинения, отмечая, что не участвует в конфликте в Донбассе и не ущемляет права народов в стране.
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