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Украина анонсировала новые судебные иски против России

На данный момент дело находится на этапе сбора доказательств.

Фото : газетару4 февраля 2020, 09:06

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Глава украинского Минюста в своем интервью порталу "Главком" уточнил, что сейчас Киев "думает над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".

При этом он отказался раскрывать детали исков.

С той стороны за нами тоже следят. Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом, - отметил Малюська.

За последние годы Украина подала ряд исков против России. Претензии касались газа, поставок оружия и дискриминации крымских татар, нарушений прав человека в Крыму и Донбассе и другого. Москва неоднократно отвергала обвинения, отмечая, что не участвует в конфликте в Донбассе и не ущемляет права народов в стране.


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