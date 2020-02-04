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Казахстан включили в рейтинг быстрорастущих туристских территорий

Казахстан расположился в рейтинге издания на 21 месте.

Фото : caravan.kz4 февраля 2020, 09:50

Авторитетное британское издание The Telegraph включило Казахстан в свой рейтинг самых быстрорастущих туристских дестинаций, передает zakon.kz.

Новостью также поделились ряд крупных СМИ, как Independent, NewYorkPost, MSN и Traveller.

Согласно материалам издания, в целом Центрально-Азиатский регион становится одним из привлекательных туристских дестинаций. Казахстан расположился в рейтинге издания на 21 месте.

В рейтинге учитывались страны, динамика роста прибытий которых были выше 10%, а количество прибытий в страну не менее 1 миллиона человек.

Издание особо отмечает, что таким показателям Центрально-Азиатский регион обязан упрощению визового режима и проведению активных маркетинговых кампаний.


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