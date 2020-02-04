Казахстан включили в рейтинг быстрорастущих туристских территорий
Казахстан расположился в рейтинге издания на 21 месте.
Фото : caravan.kz4 февраля 2020, 09:50
Авторитетное британское издание The Telegraph включило Казахстан в свой рейтинг самых быстрорастущих туристских дестинаций, передает zakon.kz.
Новостью также поделились ряд крупных СМИ, как Independent, NewYorkPost, MSN и Traveller.
Согласно материалам издания, в целом Центрально-Азиатский регион становится одним из привлекательных туристских дестинаций. Казахстан расположился в рейтинге издания на 21 месте.
В рейтинге учитывались страны, динамика роста прибытий которых были выше 10%, а количество прибытий в страну не менее 1 миллиона человек.
Издание особо отмечает, что таким показателям Центрально-Азиатский регион обязан упрощению визового режима и проведению активных маркетинговых кампаний.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005695-7e54f887d6d34ad1697509f3eece01bc
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...