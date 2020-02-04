Алматинец рискнул жизнью ездой по встречке

Его остановили полицейские.

В Алматы за езду по встречной полосе наказан автолюбитель, передает zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, полицейские специализированного батальона административной полиции выявили факт грубого нарушения ПДД: водитель автомашины марки Renault двигался по проспекту Аль-Фараби по полосе встречного движения.

41-летний гр.С. установлен и привлечен к административной ответственности по трем статьям административного кодекса: ст.596 ч.3, ст.606 ч.1 и ст.601 ч.2 КРКобАП. В свое оправдание в объяснительной записке он отметил, что после ссоры с родными умышленно выехал на встречную полосу. Таким образом, правонарушитель подверг реальной опасности других участников дорожного движения. К счастью, обошлось без ДТП. Он рисковал не только своей жизнью и здоровьем, но и окружающих. Дорога не для выплеска эмоций. Стоит отметить, что уехать далеко гражданину С. не удалось, его противоправные действия попали в поле зрения инспекторов, патрулирующих на данном участке, которые привлекли водителя к административной ответственности, - рассказал начальник Управления административной полиции ДП Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

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