Видеоповтор не помог испанскому футболисту избежать удаления

Весьма интересный эпизод произошел в матче Дивизиона-2 чемпионата Испании между командами "Фуэнлабрада" и "Жирона". Судье пришлось воспользоваться видеоповтором, но закончилось все весьма неожиданно, передает zakon.kz.

Все произошло на 68-й минуте. Рефери Исидро Диас показал полузащитнику хозяев игры Кристобалю Маркесу вторую желтую карточку и, как следствие, красную, за фол на игроке "Жироны". Игрок, естественно, начал возмущаться, но во избежание санкций покинул поле.

Fuenlabrada's Cristobal Marquez is the first player ever to be sent off twice in three minutes! Video of the incident! pic.twitter.com/ihf7oXEPEy

Правда, его одноклубники по "Фуэнлабрада" так активно спорили с рефери, что он решился на просмотр видеоповтора момента.

INCREDIBLE VAR SCENE ???? in the Spanish 2nd division: During the match between #Fuenlabrada and #Girona, the referee sent out the player of Fuenlabada Cristobal in the 79th minute for a huge foul on the player of Girona Granell. pic.twitter.com/uQH4khPkwQ