Рынки Казахстана все еще зависят от ввезенных сахара и мяса птицы

Сразу 8 товаров находятся в зоне риска по высокой импортозависимости.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал, что у Казахстана по ряду товаров зафиксирована высокая импортозависимость, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо обеспечить насыщение внутреннего рынка отечественными продтоварами. Мы выявили высокую импортозависимость. Так, 8 товаров находятся в группе риска. Среди них сахар, сыр, творог, мясо птицы, подсолнечное масло и другие. По ним доля импорта составляет более 15%, - сказал Султанов на заседании правительства.

По его словам, практика показала, что даже небольшой дефицит товара в 5-7% может привести к росту цены в 1,5-2 раза из-за спекуляций.

Министерством торговли и интеграции проведены встречи со всеми ассоциациями производителей социально значимых товаров. Итоги встреч показали, что у Казахстана имеется большой потенциал по наращиванию производства практически по всем продовольственным товарам, - пояснил он.

В связи с этим, как добавил министр, требуется предпринять меры.

Министерство сельского хозяйства совместно с акимами должны начать работу по увеличению объемов производства указанных товаров. В госпрограмме развития АПК предусмотрен механизм установления встречных обязательств бизнеса к получателям субсидий для увеличения объемов производства сельхозпродукции. В связи с этим акимы при предоставлении субсидий должны осуществлять жесткий контроль за поставками на внутренний рынок, - заключил Султанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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