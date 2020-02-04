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Мисс Польша на грузовике проехала многодневное ралли по Африке

Девушка давно разнообразила свою жизнь.

Фото : Instagram4 февраля 2020, 10:36

Красавица Марселина Завадская из Польши показала, что не только русские девушки могут "в горящую избу войти и коня на скаку остановить". Обладательница титула Мисс Польша на многотонном грузовике проехала многодневное ралли "Africa Eco Race", передает zakon.kz.

Удивляться тут нечему - девушка давно разнообразила свою жизнь. Она не только модель и первая красавица своей страны, но и участница спортивного шоу "Танцы со звездами" и вокального конкурса "Голос".

Но самый большой вызов она бросила себе в 2020 году, когда вышла на старт "Africa Eco Race".

Завадска финишировала 41-й из 49 экипажей в сводном зачете внедорожников и грузовиков, но важнее другое- девушка решилась на участие в гонке грузовиков ради благотворительности и помогла голодающим детям Сенегала.


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