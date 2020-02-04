Регионы с самой сложной паводковой обстановкой назвали в КЧС 

Глава КЧС отметил, что обстановка может поменяться буквально в течение полутора месяцев.

В ряде регионах будет сложная паводковая обстановка, сообщил в кулуарах правительства председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент zakon.kz.

Касаемо паводковой ситуации я хотел бы сказать, что мы вчера получили предварительный прогноз Казгидромета на 1 февраля. Он, конечно же, будет уточняться к 1 марта. Предполагаем, что сложная паводковая обстановка будет в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, — сообщил Беккер.

Он добавил, что на данный момент обстановка по данному вопросу стабильная на юге Казахстана, меньше нормы осадков выпало в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях.

Сейчас говорить о паводковой ситуации немножко преждевременно, потому что обстановка может поменяться буквально в течение полутора месяцев, — уточнил председатель комитета.

Что касается столицы Казахстана, то, по его словам, паводковой опасности для Нур-Султана нет, так как на реке Есиль стоит Вячеславское водохранилище, есть контррегулятор, который позволит в случае необходимости 450 млн кубов воды задержать.

Традиционно будет сложная обстановка в Акмолинской области. Потому что это Атбасарский район, река Жабай, которая берет начало в верховье, она проходит по территории трех районов, площадь водосбора 198 тыс кв км, регулирующих устройств водосброса на этой реке нет. Это будут села Ягодное и малый Колутон, старый Колутон. Там работы по углублению дна и спрямлению русла реки не проведены, пока еще производится разработка ПСД. Восточной Казахстан - там осадков больше нормы, и там горные реки, река Бухтарма, она каждый год держит в напряжении все органы, — объяснил Беккер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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