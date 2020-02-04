Сервис Яндекс.Такси запустил в Алматы доставку посылок для корпоративных клиентов

Функция особенно пригодится организациям, чей бизнес построен на доставке — например, товаров из интернет-магазинов.

В Алматы в Яндекс.Такси в конце прошлого года появилась услуга "Доставка", которая подходит для отправки небольших посылок по городу. Теперь она стала доступна не только частным пользователям приложения, но и корпоративным клиентам.



С помощью единого сервиса компании могут как вызвать машину для сотрудников, так и отправить документы, подарки партнерам или перевезти оборудование, которое помещается в легковую машину и по весу не превышает 20 кг. Функция особенно пригодится организациям, чей бизнес построен на доставке — например, товаров из интернет-магазинов.

Чтобы сотрудники могли воспользоваться новой услугой, нужно оставить заявку на сайте. Менеджер свяжется, чтобы заключить договор. Если компания уже подключена к корпоративному сервису Яндекс.Такси, то ещё один договор не нужен, — в Алматы услуга уже доступна клиентам в личном кабинете. Позже она появится и в других городах.

В Казахстане корпоративный сервис Яндекс.Такси появился в июле 2018 года. Он позволяет гибко настраивать для сотрудников доступ к разным тарифам, поездки в разное время суток и в разных городах и другие параметры. Общее количество корпоративных клиентов в Казахстане и в России превысило 42 тысячи.

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