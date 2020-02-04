Коронавирус у госпитализированных в Казахстане не подтвердился
На сегодня 33 больных остаются в стационарах и у них острая респираторная инфекция, грипп.
Фото : cdn.iz.ru4 февраля 2020, 10:46
В кулуарах правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал по поводу пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает корреспондент zakon.kz.
Те пациенты, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, они проходят лечение. Им провели тестирование, коронавирус не обнаружен. Но в связи с тем, что у них острая респираторная инфекция, грипп, они продолжают лечение, находятся под наблюдением, - сказал глава ведомства.
По его словам, на сегодня 33 больных остаются в стационарах.
Диагноз коронавирус исключен, но они продолжают лечение. Нет никакой необходимости всем, кто прибыл из-за границы, даже из Китая, проходить лабораторное тестирование на коронавирус. Данное исследование проводится только, если у человека есть признаки заболевания. В 99% таких признаков - температура, кашель и так далее, мы имеем дело с банальным гриппом, - уточнил Биртанов.
Министр добавил, что проверять все население страны на коронавирус "не имеет смысла".
Сейчас проверять все 18 млн человек на коронавирус нет никакой необходимости. Это не имеет смысла, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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