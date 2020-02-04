Почти 70% купленных авто в Казахстане - старше 10 лет

43% - старше 20 лет

В январе 2020 года в Казахстане поставлено на учет 110 845 автотранспортных средств, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоПрома".

Из них 103 797 авто пришлись на вторичную регистрацию. Отмечается, что всего два электромобиля было зарегистрировано за отчетный период.

69% зарегистрированных авто - техника старше 10 лет. Наибольшую долю (43%) заняли транспортные средства старше 20 лет, от 11 до 20 лет – 26%, от 4 до 7 лет – 16,8%, от 8 до 10 лет – 9,7%, от 1 года до 3 лет – 4,4%, в возрасте менее 1 года – 0,05%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам января 2020 года зафиксировано в Алматинской области (16 893 ед.), Алматы (12 754 ед.) и Туркестанской области (10 249 ед.). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (10 028 ед.; 22,4%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская (5 035 ед.; 11,3%) и Жамбылская (4 262 ед.; 9,5%) области. Наибольшее число транспортных средств в возрасте от 1 года до 3 лет повторно зарегистрировано в городах Алматы (913 ед.; 20,0%), Нур-Султане (653 ед.; 14,3%) и Шымкенте (461 ед.; 10,1%).

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