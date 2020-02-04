Привлечено 32,8 млрд тг в инновационную экосистему и создано 120 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Госпрограммы "Цифровой Казахстан", передает zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев доложил, что в 2019 году на реализацию Госпрограммы "Цифровой Казахстан" выделено 18,7 млрд тг, которые полностью освоены.

В 2018-2019 гг. реализуемые мероприятия по цифровизации принесли экономический эффект в размере 802,5 млрд тг, привлечено 32,8 млрд тг в инновационную экосистему и создано 120 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание цифровизации. На расширенном заседании Правительства глава государства подчеркнул значимость работы в сфере цифровизации и поручил форсировать это направление с достижением конкретного конечного результата, — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил, что за 2019 год срыв Плана интеграции информсистем госорганов допущен министерствами внутренних дел, здравоохранения, индустрии, нацэкономики и обороны.

Эту работу нужно взять на особый контроль и завершить ее до 1 марта. Всем руководителям госорганов закрепить персонально ответственного заместителя за своевременную интеграцию информсистем и бесперебойность их функционирования, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил в текущем году достичь 90%-ного уровня автоматизации госуслуг. Госорганам в кратчайшие сроки проработать и внести в реестр государственных услуг необходимые изменения, в том числе по 20 мерам господдержки.

Глава Правительства отметил затягивание работы по обеспечению населения высокоскоростным интернетом.

В рамках реализации мероприятия Предвыборной программы партии "Nur Otan" по обеспечению высокоскоростным интернетом населенных пунктов с численностью от 250 человек до сих пор не утвержден план-график работ с операторами связи. Критика по этому вопросу уже звучала от представителей партии и депутатов Парламента, — сказал А. Мамин, поручив в недельный срок решить данный вопрос.

Премьер-министр дал поручение Министерству цифрового развития совместно с Министерством образования активизировать работу по качественной подготовке ИТ-специалистов с использованием лучших международных практик.

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