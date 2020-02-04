Биртанов: Тестирование на коронавирус следует проходить только при наличии симптомов

В Казахстане на сегодня коронавируса ни у кого не обнаружено.

В кулуарах правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов призвал не создавать ажиотаж вокруг коронавируса и отметил, что тестирование на инфекцию следует проходить только при наличии симптомов, передает корреспондент zakon.kz.

Еще раз хочу сказать, нет никаких показаний и необходимости всем, кто прибыл из-за границы, и даже из Китая проходить тестирование на коронавирус. Данные исследования проводятся только по показаниям. Если у человека есть признаки заболевания. Некоторые создают ажиотаж - я хочу проверится и успокоится, не сработает это. Смысла нет. Должны быть показания, симптомы. Все пациенты с подозрением на коронавирус будут немедленно обследованы, в течение нескольких часов, через 5-6 часов мы будем иметь результаты. На сегодня все отрицательно. Я прошу граждан успокоиться, то что вы приехали из Китая, это еще не основания запускать проверку, - заявил Биртанов.

По его данным, около 30 тысяч человек прибыли из Китая за это время.

Практически 29 тысяч - это наши граждане, казахстанцы. Все они находятся под мониторингом. Те, которые прибыли раньше 14 дней, среди них заболевших не обнаружено, их с мониторинга мы сняли. Сейчас где-то 10 тысяч человек, которые прибыли за последние 10 дней. Они находятся под наблюдением. Мы их проверяем по месту жительства. С 90% установлен контакт, мы их на контроле держим. Основная задача не допустить проникновения инфекции и заболевших извне. Но 100% мы гарантировать не можем, мы видим, что все больше и больше стран, где обнаруживаются эти пациенты, - пояснил глава Минздрава.

Другая задача – это тщательно наблюдать за всеми контактами и лицами, которые представляют опасность и в случае появления симптомов диагностировать и изолировать, чтобы распространения не было.

Еще раз скажу, в Казахстане на сегодня коронавируса ни у кого не обнаружено, мы находимся в боевой готовности и будем далее эту работу продолжать, - подчеркнул министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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