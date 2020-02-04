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Какие министерства в Казахстане полностью не перешли на цифровизацию

В целом, согласно планам профильного ведомства, в 2020 году планируется провести сто различных интеграций систем государственных органов.

Фото : tobolinfo.kz4 февраля 2020, 11:14

Есть государственные органы, не завершившие плановую интеграцию, сообщил на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

В прошлом году планировалось к проведению 196 интеграций, была проведена 161 из них. Дополнительно государственными органами было проведено 162 интеграции. Таким образом, было проведено более 320 интеграций. Однако есть государственные органы, не завершившие плановую интеграцию. В частности, остались не проведенными 8 интеграций – в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, 7 - в министерстве обороны, 6 – в министерстве национальной экономики, 4 – в министерстве внутренних дел, 2 – в министерстве здравоохранения, — сообщил Жумагалиев.

Он добавил, что с целью упрощения интеграционных работ был изучен опыт мировых лидеров - Великобритании и Эстонии.

На этот год запланировано более 100 интеграций. Продолжиться работа по актуализации баз данных, в результате будет задействовано более 40 сервисов для бизнеса, — уточнил министр.

Глава ведомства напомнил, что в рамках цифровизации, необходимо автоматизировать меры государственной поддержки, который было поручено завершить в первой половине 2020 года.

В целом из 46 мер государственной поддержки было автоматизировано 42. Однако, у 2 государственных органов не автоматизированы 4 меры. Это министерство национальной экономики – 3, министерство сельского хозяйства – 1 мера. Прошу дать поручение указанным государственным органам завершить работы по автоматизации, и всем государственным органам своевременно провести интеграцию с порталом eGov. Это окажет большую помощь развитию бизнеса, — подчеркнул Жумагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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