Работы предстоит еще много - Жумагалиев.

Госорганы затягивают переход к единой платформе интернет-ресурсов и цифровизации земельных отношений, сообщил на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Создается единая платформа интернет-ресурсов госорганов. Для этого был использован британский опыт. В результате создания платформы ожидается экономия около 2 млрд тенге бюджетных средств. В настоящее время 10 государственных органов готовы к переходу на общую платформу. Однако работы предстоит еще много, — сообщил Жумагалиев.

Он добавил, что необходимо дать поручение центральным государственным органам до 1 марта, а местным государственным органам до 1 июня для завершения работы по загрузке контента.

Министр напомнил, что другой важный проект по поручению главы государства - цифровизация земельных отношений, главная цель которого онлайн-предоставление земельных участков.

Для оказания услуг создается единый госкадастр. Система объединяет земельный кадастр, регистр недвижимости и региональные геопорталы. В 1 квартале этого года в пилотном режиме начнет действовать онлайн выдача земельных участков в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актобе. Тем не менее, другие регионы должны активизировать свою работу, — объяснил министр.

В этом направлении, по его словам, министерству сельского хозяйства необходимо будет своевременно вносить изменения в нормативно-правовые акты

Уважаемый Аскар Узакбаевич, необходимо интегрировать геопорталы акиматов с единой системой государственного кадастра. Прошу поручить акиматам до 31 декабря запустить услугу онлайн предоставления земельных участков во всех регионах, — заключил Жумагалиев.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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