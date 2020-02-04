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Необходимости в усиленном санитарном контроле на границах с Кыргызстаном и Россией нет

Кыргызстан и РФ не относятся к неблагополучным странам.

Фото : ehonews.kz4 февраля 2020, 11:23

В кулуарах правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, что на границах с Кыргызстаном и Российской Федерацией нет необходимости проводить усиленный санитарный контроль, передает корреспондент zakon.kz.

По соглашению с ЕАЭС, действующим нормам, мы границу с Кыргызстаном и Россией не контролируем. Там только есть пограничники. Кыргызстан и РФ не относятся к неблагополучным странам, поэтому необходимости проводить усиленный санитарный контроль нет. Это действующие нормы ЕАЭС, - сказал Биртанов.

Он добавил, что на границах с соседними странами «у нас есть таможенный контроль, пограничный контроль».

Санитарный контроль - нет необходимости, поскольку мы живем в единой таможенной зоне ЕАЭС, мы обмениваемся информацией. Мы контролируем совместно всю наружную границу ЕАЭС. Например, РФ контролирует условно границу с Финляндией, а мы с Узбекистаном и обмениваемся данными. Санитарные посты у нас выставлены по периметру. Так мы работаем, - пояснил глава ведомства.

По его словам, сейчас выставили санитарных специалистов на таможенные пункты с Россией и Кыргызстаном, но это по собственной инициативе и на время.

Дополнительно, конечно, мы санитарных специалистов на таможенные пункты с Россией и Кыргызстаном выставили, но это, скажем так, не то, что регламентировано нашими соглашениями, - указал министр.

Биртанов заверил, что в свете ситуации с коронавирусом каждый, кто пересек границу и у кого обнаружилась температура будет находиться под наблюдением врачей.

Тепловизорами нет необходимости проверять. У нас есть тепловизоры стационарные и переносные. Они показывают, есть ли у человека температура. Мы увидим, что он пересек границу, мы будем наблюдать его на дому, что и происходит. Все, кто пересекает госграницу, в том числе РФ и Кыргызстан, они мониторятся. Нам важнее мониторить человека на дому, нежели, чем на границе, потому что на границе он может быть больной, но с нормальной температурой, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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