Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Будут ли применять санкции в отношении водителей авто из ЕАЭС

В МВД заверили , что на данный момент основная задача правоохранительных органов разъяснять новые правила и дать возможность легализовать транспортное средство.

Фото : gdb.rferl.org4 февраля 2020, 11:51

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов объяснил будут ли применять какие-либо санкции в отношении хозяев авто из ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

Санкции никакие не проводим, потому что мы настроены на диалог с населением, дать им возможность легализовать свой транспорт, — ответил в кулуарах правительства Тусупов.

По вопросу остановки транспортного средства он напомнил, что по закону дорожного движения полицейским запрещена остановка транспортных средств без достаточных оснований.

Поэтому мы, видя авто с иностранным учетом, мы изначально подразумеваем, что он участник международного движения, — подчеркнул полицейский.

Он добавил, что штраф в размере 10 МРП и штрафстоянка предусмотрены в статье 590 части 2 административного кодекса, однако также никто по данной статье к ответственности не привлекался.

Потому что политика государства такова, что необходимо разъяснить все гражданам и дать им возможность. Целенаправленных рейдов и никаких карательных мер мы также проводить не будем. Если гражданин не зарегистрировал свое транспортное средство и совершил нарушение ПДД в зоне видимости полиции, то он будет нести ответственность и будет рассматриваться вопрос о необходимости регистрации транспортного средства в Казахстане. За первые дни февраля документы на регистрацию авто подал один человек, на самом деле их было больше, но пока один человек смог подтвердить наличие всех правоустанавливающих документов и оплатить все пошлины, — заключил Тусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты