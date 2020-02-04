Будут ли применять санкции в отношении водителей авто из ЕАЭС

В МВД заверили , что на данный момент основная задача правоохранительных органов разъяснять новые правила и дать возможность легализовать транспортное средство.

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов объяснил будут ли применять какие-либо санкции в отношении хозяев авто из ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

Санкции никакие не проводим, потому что мы настроены на диалог с населением, дать им возможность легализовать свой транспорт, — ответил в кулуарах правительства Тусупов.

По вопросу остановки транспортного средства он напомнил, что по закону дорожного движения полицейским запрещена остановка транспортных средств без достаточных оснований.

Поэтому мы, видя авто с иностранным учетом, мы изначально подразумеваем, что он участник международного движения, — подчеркнул полицейский.

Он добавил, что штраф в размере 10 МРП и штрафстоянка предусмотрены в статье 590 части 2 административного кодекса, однако также никто по данной статье к ответственности не привлекался.

Потому что политика государства такова, что необходимо разъяснить все гражданам и дать им возможность. Целенаправленных рейдов и никаких карательных мер мы также проводить не будем. Если гражданин не зарегистрировал свое транспортное средство и совершил нарушение ПДД в зоне видимости полиции, то он будет нести ответственность и будет рассматриваться вопрос о необходимости регистрации транспортного средства в Казахстане. За первые дни февраля документы на регистрацию авто подал один человек, на самом деле их было больше, но пока один человек смог подтвердить наличие всех правоустанавливающих документов и оплатить все пошлины, — заключил Тусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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