Кого могут наказать из-за плохой уборки снега в Казахстане

Статью административного кодекса, согласно которой граждане обязаны убирать снег, применяют ежегодно.

Никто владельцев жилых домов сразу за неуборку снега штрафовать не будет, но все же уборка снега общее дело, сказал в кулуарах правительства председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент zakon.kz.

Есть статья административного Кодекса, которая говорит о том, что владельцы своих территорий обязаны содержать их в надлежащем состоянии. В том числе необходимо вывозить снег, что мы сами там не утонули. Ее применяют ежегодно, не только в Караганде, но и в Нур-Султане, в Павлодарской области, Акмолинской области, — сказал Беккер.

Он добавил, что владельцы придомовой территории должны убрать снег на улицу, а далее снег должен убирать акимат.

Понимаете, ситуацию немного усугубляют. Думаю, что снега в некоторых регионах действительно много. И я считаю, что борьба со снегом и с паводками – это общее дело. В том числе и граждан, — объяснил глава КЧС.

По его словам, если кто-то является владельцем частного дома или какого-то объекта, то должны принять меры, чтобы очистить территорию.

Никто сразу не наказывает. К людям приходят с уведомлением и просят в определенный срок почистить снег. Если не уберут – будут применяться меры административного наказания. Здесь надо рассматривать каждый частный случай в отдельности. Если это территория торгового дома или аналогичного объекта, конечно, они должны вывезти снег сами. Если это жилые дома, акимат просит снег с жилых территорий убрать. На проезжую часть либо на специальные площадки, — заключил Владимир Беккер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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