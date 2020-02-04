Токаев поручил не допустить влияния коронавируса на экономику Казахстана
Президент Казахстана поручил Правительству принять оперативные меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики.
Фото : Акорда4 февраля 2020, 12:29
Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина, передает zakon.kz.
В ходе встречи рассмотрены вопросы текущего состояния казахстанской экономики и перспективы ее развития в контексте складывающейся конъюнктуры на мировых рынках вследствие распространения коронавируса, - сказано в сообщении Акорды.
Президент Казахстана поручил Правительству принять оперативные меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики, реализации намеченных планов структурных реформ, удовлетворению нужд и потребностей граждан нашей страны.
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