В США заключенного освободили по ошибке

Он был арестован и осужден по ряду обвинений, включая ограбление, угон автомобиля и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В американском штате Огайо произошел комичный случай. Власти по ошибке отпустили из тюрьмы заключенного и снова арестовали его, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

История началась с того, что 31-летний Тэллеон Стефон Бразил был арестован и осужден по ряду обвинений, включая ограбление, угон автомобиля и незаконное хранение огнестрельного оружия.

14 января власти Огайо отвезли его в офис шерифа в городе Портсмут, где Бразилу были предъявлены дополнительные обвинения в совершении преступлений, связанных с наркотиками. 21 января полицейские случайно освободили Бразила под залог, хотя он должен был содержаться под арестом. Его забрали родственники и увезли в город Детройт, штат Мичиган, - отмечает издание.

Спустя 9 дней власти Огайо решили сообщить об ошибке Департаменту исправительных учреждений Мичигана. Представители правоохранительных органов связались с семьей Бразила и потребовали вернуть его в тюрьму, но осужденный проигнорировал это сообщение.

1 февраля Бразил был арестован по месту своего жительства в Детройте. Ему могут предъявить дополнительные обвинения в связи с попытками избежать повторного заключения.

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