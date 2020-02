Шакира за ночь стала героиней нового мема

Всему виной "игривый язычок" Шакиры.

Певица Шакира за одну ночь стала героиней приколов и мемов после своего выступления в перерыве финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) в американском футболе (юбилейный 50-й Супербоул) между "Канзасом" и "Сан-Франциско", передает zakon.kz.

В своем выступлении Шакира, к слову, жена футболиста Жерара Пике, использовала жест "загрута" из африканской традиции. Простыми словами, девушка начала улюлюкать, высовывая язык на камеру.

Это мгновенно стало мемом: пользователи бросились сравнивать Шакиру с Губкой Бобом, Патриком, козой и Витасом, упражнялись в остроумии, подписывая фрагмент видео.

Bitches be afraid to eat in front of they boo. I be licking the plate clean like Shakira pic.twitter.com/nYOQv5s5lh — la loba (@vickto_willy) February 3, 2020

Это лишь самые горячие видео, вполне вероятно, что в скором времени пользователи создадут новые мемы с Шакирой.

Как, например, этот:

Vitas has joined the show [Next Round ] ???????? #shakira #superbowl pic.twitter.com/VWQPglo85g — ᴀ ʟ ɪ ᴇ ɴ s ???? (@Alienboys_) February 3, 2020

Добавим, что "Канзас Сити Чифс" выиграл у "Сан-Франциско-49" со счетом 31:20 и взял первый за 50 лет Супербоул.





Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!