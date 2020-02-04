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Шакира за ночь стала героиней нового мема

Всему виной "игривый язычок" Шакиры.

Фото : Getty Images4 февраля 2020, 12:55

Певица Шакира за одну ночь стала героиней приколов и мемов после своего выступления в перерыве финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) в американском футболе (юбилейный 50-й Супербоул) между "Канзасом" и "Сан-Франциско", передает zakon.kz.

В своем выступлении Шакира, к слову, жена футболиста Жерара Пике, использовала жест "загрута" из африканской традиции. Простыми словами, девушка начала улюлюкать, высовывая язык на камеру.

Это мгновенно стало мемом: пользователи бросились сравнивать Шакиру с Губкой Бобом, Патриком, козой и Витасом, упражнялись в остроумии, подписывая фрагмент видео.

Это лишь самые горячие видео, вполне вероятно, что в скором времени пользователи создадут новые мемы с Шакирой.

Как, например, этот:

Добавим, что "Канзас Сити Чифс" выиграл у "Сан-Франциско-49" со счетом 31:20 и взял первый за 50 лет Супербоул.


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